Desembargador do TJPR tira licença após fala polêmica; confira no RIC Notícias Noite

Desembargador tira licença após fala polêmica; veja no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite vai falar sobre o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Luís César de Paula Espíndola, que, após se envolver em uma polêmica durante uma sessão de julgamento, pediu licença remunerada nesta quarta-feira (10). O afastamento, que não necessita de justificativa, vai até dia 31 de junho. Essa e outras notícias podem ser acompanhadas com Camila Andrade, que apresenta o programa a partir das 19h20.

