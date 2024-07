Desembargador é investigado por fala machista no PR; veja no RIC Notícias Noite O RIC Notícias Noite desta quinta-feira (4) vai mostrar uma reportagem sobre uma investigação que será realizada pelo Tribunal de...

Alto contraste

A+

A-

Desembargador é investigado por fala machista no PR; veja no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta quinta-feira (4) vai mostrar uma reportagem sobre uma investigação que será realizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em razão de falas machistas do desembargador Luís César de Paula Espíndola. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Paraná, também emitiu nota de repúdio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (05/07/2024), segundo o Climatempo

• Desembargador é investigado por fala machista no PR; veja no RIC Notícias Noite

• Resultado do Dia de Sorte 934 de hoje (04/07/2024); prêmio de R$ 350 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.