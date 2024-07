Desembargador Luís Cesar de Paula Espíndola é acusado de comportamentos inadequados em outras sessões, diz OAB O desembargador Luís Cesar de Paula Espíndola, que atualmente está afastado do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), em razão da... Ric|Do R7 17/07/2024 - 17h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h30 ) ‌



Desembargador já teve comportamentos parecidos em outras sessões, diz OAB

O desembargador Luís Cesar de Paula Espíndola, que atualmente está afastado do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), em razão da fala polêmica que "as mulheres estão loucas atrás de homem", já teve comportamentos parecidos em outras sessões do Tribunal de Justiça, segundo a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR), Marilena Indira Winter.

