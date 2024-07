Desembargador polêmico tira licença remunerada O desembargador Luis Cesar de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), solicitou uma licença remunerada a partir...

Desembargador que disse frases polêmicas sobre mulheres pede licença remunerada

O desembargador Luis Cesar de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), solicitou uma licença remunerada a partir desta quarta-feira (10). O período de descanso, que é um benefício previsto para o magistrado sem necessidade de justificativa, será até o dia 31 de julho. O início da licença ocorre exatamente no dia em que acontece a primeira sessão da Câmara, após fala polêmica do desembargador sobre mulheres.

