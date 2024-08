Desempenho do Paraná no Enem: Apenas uma escola entre as melhores O Paraná só tem uma escola no ranking das 100 melhores do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado... Ric|Do R7 27/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Paraná só tem uma escola entre as 100 com melhores notas do Enem

O Paraná só tem uma escola no ranking das 100 melhores do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 2023. A classificação engloba todas as escolas, públicas ou privadas, que tenham ao menos 10 alunos inscritos no exame. A única instituição de ensino paranaense neste seleto grupo é o Passo Certo Bilingual School, de Cascavel, no oeste do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná só tem uma escola entre as 100 com melhores notas do Enem

• Seo In Guk revela novos passos da carreira; veja na Hora da Venenosa

• Curitibanas encaram 6 horas de viagem para conhecer ator coreano Seo In Guk