Deserto da Arábia Saudita fica coberto de neve pela primeira vez na História Deserto da Arábia Saudita fica coberto de neve pela primeira vez na História Ric|Do R7 08/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deserto da Arábia Saudita coberto de neve

Os moradores da região de Al-Jawf, na Arábia Saudita, presenciaram, no último domingo (3), uma cena histórica. As dunas douradas do deserto de Al-Nafud estavam brancas. Afinal, pela primeira vez, foi registrada queda de neve na área desértica, de acordo com o “Khaleej Times”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Pesquisadores da UEM investigam própolis como alternativa no tratamento de câncer de mama

Linhas de ônibus em Curitiba serão reforçadas para a 2ª fase do Enem

Audiência sobre a privatização da Celepar é agendada; veja no RIC Notícias Opinião