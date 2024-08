Desesperador: Mensagens Revelam Pedido de Ajuda de Moniely O Cidade Alerta desta quinta-feira (1) vai mostrar mensagens da jovem com uma amiga, revelando um pedido... Ric|Do R7 01/08/2024 - 18h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h13 ) ‌



Moniely: prints mostram pedido de socorro da jovem; exclusivo no Cidade Alerta

O Cidade Alerta desta quinta-feira (1) vai mostrar mensagens da jovem com uma amiga, revelando um pedido de socorro antes de sua trágica morte. A adolescente apanhou do pai quando ele estava sob efeito de álcool, e as mensagens são do dia 2 de julho, quatro semanas antes do assassinato da jovem.

