Desespero e gritos: passageiros de ônibus enfrentam engavetamento na BR-277 Os passageiros do ônibus, que se envolveu em um engavetamento na BR-277, em Campo Largo, na madrugada desta quinta-feira (12), […]... Ric|Do R7 12/09/2024 - 08h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 08h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Passageiros de ônibus relatam gritos e desespero em engavetamento na BR-277

Os passageiros do ônibus, que se envolveu em um engavetamento na BR-277, em Campo Largo, na madrugada desta quinta-feira (12), relataram os momentos de desespero. O acidente com quatro veículos aconteceu por volta da 1h e muitos estavam dormindo na hora da batida. O motorista do ônibus não percebeu o trânsito lento devido a obras na Serra de São Luiz do Purunã e colidiu com a traseira de um guincho, que transportava um SUV.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Passageiros de ônibus relatam gritos e desespero em engavetamento na BR-277

• Criança sofre queimaduras graves em todo o corpo após usar protetor solar vencido

• Maria Victoria (PP) participa de sabatina no Jornal da Manhã nesta quinta (12)