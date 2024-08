Desespero e Tragédia: Pai Encontra Filha Morta em Curitiba O pai da jovem, de 25 anos, que foi encontrada morta em um matagal no bairro Cajuru, em Curitiba, foi em... Ric|Do R7 06/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h46 ) ‌



Pai de jovem encontrada morta estranhou que a filha não respondia às mensagens

O pai da jovem, de 25 anos, que foi encontrada morta em um matagal no bairro Cajuru, em Curitiba, foi em busca da filha que não respondia as mensagens. Quando chegou ao local, deparou-se com o corpo de Gabriela Simões dentro de um terreno. Ela tinha diversos ferimentos na região da cabeça há suspeitas de que tenha sofrido violência sexual antes de ser morta.

Leia mais em RIC.com.br



