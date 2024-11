Desestatização da Celepar é aprovada na Assembleia do Paraná Desestatização da Celepar é aprovada na Assembleia do Paraná Ric|Do R7 13/11/2024 - 18h31 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desestatização da Celepar

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou nesta quarta-feira (13) a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Paraná (Celepar). Agora, a proposta segue para a sanção do governador do estado, Ratinho Junior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Em ligação de vídeo com a ex, homem bate e ameaça matar filha de apenas 7 anos

Após 2 semanas, caso segue sem explicação e mulheres “disputam” pra ver quem é a real esposa

Brasil x Venezuela: confira a escalação completa