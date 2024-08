Desestatização da Ferroeste ganha destaque na mídia O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (29) destaca a lei sancionada pelo governador Ratinho... Ric|Do R7 29/08/2024 - 07h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 07h21 ) ‌



Lei que permite desestatização da Ferroeste é destaque no Jornal da Manhã Jaelson Lucas

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (29) destaca a lei sancionada pelo governador Ratinho Junior, que permite o início da desestatização da Ferroeste. Com a assinatura do chefe do executivo estadual, o texto agora será publicado no Diário Oficial e entra em vigor.

