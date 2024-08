Desfalque Crucial: Fernandinho Fora do Jogo! O Athletico informou neste sábado (24) que o volante Fernandinho sofreu uma “lesão 4c no músculo adutor da... Ric|Do R7 24/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 24/08/2024 - 17h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Athletico: exame aponta lesão, e Fernandinho vira desfalque em momento decisivo

O Athletico informou neste sábado (24) que o volante Fernandinho sofreu uma “lesão 4c no músculo adutor da coxa esquerda”. Com isso, o camisa 5 do Furacão virou desfalque em um momento decisivo para o clube na temporada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher encontrada morta ao lado de criança: suspeito deixou local do crime de mototáxi

• Athletico: exame aponta lesão, e Fernandinho vira desfalque em momento decisivo

• Quem representa melhor o Paraná no Congresso? Veja o ranking