Desmistificando a Saúde de Isabel Veloso: Médica Esclarece Situação A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, que repercutiu nas redes sociais por divulgar seu cotidiano convivendo... Ric|Do R7 27/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h11 ) ‌



Isabel Veloso não está em estágio terminal do câncer, diz médica

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, que repercutiu nas redes sociais por divulgar seu cotidiano convivendo com um câncer de Linfoma de Hodgkings. Recentemente a jovem divulgou que está grávida, a notícia dividiu a web, entre pessoas que acreditam na doença da jovem e as que acham que ela está mentindo sobre estar com câncer. A média Melina Branco Behne, que cuida da influenciadora, explicou que a jovem não está em estágio terminal e afirmou que o tumor dela está pequeno e estagnado.

