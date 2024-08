Despedida de um Ícone: Francisco Garcez, Jornalista e Ex-Vereador de Curitiba, Falece aos 61 Anos O jornalista e ex-vereador de Curitiba, Francisco Garcez, morreu na manhã desta segunda-feira (26), no Hospital... Ric|Do R7 27/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Morre jornalista e ex-vereador de Curitiba Francisco Garcez, aos 61 anos

O jornalista e ex-vereador de Curitiba, Francisco Garcez, morreu na manhã desta segunda-feira (26), no Hospital Erasto Gaertner. O proprietário do jornal Folha do Boqueirão estava internado em decorrência do tratamento de um câncer, que havia descoberto há cerca de um ano e meio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Morre jornalista e ex-vereador de Curitiba Francisco Garcez, aos 61 anos

• Natalie Stichova: quem é a ginasta que morreu ao tentar tirar selfie em montanha

• Curitiba amanhece com geada e mínima de 2,6°C; veja fotos de paisagens