Despedida de uma líder: a trajetória de Cristiane Mocellin

Quem foi Cristiane Mocellin, empresária curitibana que morreu aos 63 anos

A empresária curitibana Cristiane Canet Mocellin morreu aos 63 anos, nesta quarta-feira (16), na capital paranaense. Ela era sobrinha do ex-governador do Paraná, Jayme Canet Júnior, e foi presidente do Instituto TMO, fundado por Jayme.

