Despedida de uma Líder: A Trajetória de Margarita Sansone A esposa do prefeito Rafael Greca, Margarita Sansone, morreu nesta terça-feira (20), aos 79 anos de idade... Ric|Do R7 20/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h11 )



A esposa do prefeito Rafael Greca, Margarita Sansone, morreu nesta terça-feira (20), aos 79 anos de idade. Além de primeira-dama de Curitiba, Sansone também foi fundadora e presidente da Fundação de Ação Social de Curitiba e assessora da Casa Civil do Governo do Paraná.

