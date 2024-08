Despedida Emocionante: Amigos Homenageiam Calouro em Velório O velório do calouro de Educação Física da Universidade Federal de Ponta Grossa (UEPG), João Pedro Ribeiro... Ric|Do R7 27/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Último gol: amigos fazem homenagem durante velório de calouro; assista

O velório do calouro de Educação Física da Universidade Federal de Ponta Grossa (UEPG), João Pedro Ribeiro dos Santos, foi marcado por fortes emoções. A morte do jovem, de 18 anos, em um acidente de trânsito, deixou amigos, familiares e colegas de faculdade bastante abalados. Durante o velório, realizado entre domingo (25) e segunda-feira (26), os parceiros do time de futsal prestaram uma homenagem emocionante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Último gol: amigos fazem homenagem durante velório de calouro; assista

• Oasis confirma retorno e anuncia turnê após 15 anos separados

• Cientistas afirmam que nova cepa de mpox está mudando rapidamente