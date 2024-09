Despedida emocionante: avó relembra última conversa com neta vítima de incêndio Janete dos Santos, avó da criança de 2 anos que morreu carbonizada em um incêndio, em Pato Branco, no Sudoeste […] O post Avó detalha... Ric|Do R7 04/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h41 ) ‌



Despedida emocionante: avó relembra última conversa com neta vítima de incêndio

Janete dos Santos, avó da criança de 2 anos que morreu carbonizada em um incêndio, em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, contou como foi o último encontro com a neta.

