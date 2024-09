Despedida emocionante de policial antes do trágico desfile A morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), causou comoção entre amigos, familiares […]... Ric|Do R7 07/09/2024 - 20h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 20h30 ) ‌



Em último vídeo, policial que morreu em desfile aparece se despedindo

A morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), causou comoção entre amigos, familiares e colegas da corporação. O militar morreu na manhã deste sábado (7), enquanto aguardava na concentração do desfile de 7 de Setembro, em São Paulo. Este seria o último desfile do policial que estava com a aposentadoria marcada para a próxima semana.

