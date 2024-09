Despedida emocionante: esposa homenageia homem vítima de incêndio Cleverson Roberto Doehnert, de 43 anos, morreu após sofrer queimaduras em um incêndio que ocorreu na garagem de um condomínio […] O... Ric|Do R7 06/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h00 ) ‌



Esposa de homem morto após incêndio presta homenagem: ‘te amarei eternamente’ Caroline de Souza Machado

Cleverson Roberto Doehnert, de 43 anos, morreu após sofrer queimaduras em um incêndio que ocorreu na garagem de um condomínio em Curitiba. As chamas começaram após Cleverson tentar ligar um veículo, o automóvel apresentou um problema na bateria e pegou fogo. O caso foi registrado no dia 9 de agosto, desde então, a vítima estava internada no Hospital Evangélico Mackenzie. Cleverson morreu na quarta-feira (4). A esposa se despediu prestando uma homenagem nas redes sociais.

