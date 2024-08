Despedida Emocionante: Liminha Fala Sobre Silvio Santos Um dos assistentes de palco mais famosos de Silvio Santos, Liminha se manifestou neste domingo (18), sobre... Ric|Do R7 18/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 18/08/2024 - 17h16 ) ‌



Liminha se manifesta pela primeira vez após morte de Silvio Santos

Um dos assistentes de palco mais famosos de Silvio Santos, Liminha se manifestou neste domingo (18), sobre a morte do apresentador. Bastante abatido com a notícia, o funcionário do SBT não havia dado nenhuma declaração no sábado (17), dia em que foi confirmada a morte de Silvio Santos em decorrência de um broncopneumonia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

