Despedida Emocionante: Rafael Greca Lança Vídeo em Homenagem a Margarita Margarita Pericás Sansone, primeira-dama de Curitiba, estava internada desde o começo do mês no Hospital... Ric|Do R7 21/08/2024 - 11h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h51 ) ‌



Rafael Greca publica vídeo emocionante para se despedir de Margarita; assista Caroline de Souza Machado

Margarita Pericás Sansone, primeira-dama de Curitiba, estava internada desde o começo do mês no Hospital Marcelino Champagnat e teve a morte confirmada na terça-feira (20). Rafael Greca publicou um vídeo no Instagram para homenagear a esposa.

