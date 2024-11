Desvendando a baixa reeleição de prefeitos no Paraná A impossibilidade de reeleição ou o desejo da população por renovação? especialistas discutem as hipóteses. O post Baixa reeleição... Ric|Do R7 14/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Baixa reeleição de prefeitos no PR é tema do Ponto de Vista – Especial Eleições

No “Ponto de Vista – Especial Eleições” desta segunda-feira (14), Rafaela Moron conversa com os cientistas políticos André Rosa e Emerson Cervi sobre o Paraná ter um dos menores índices de reeleição de prefeitos do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Baixa reeleição de prefeitos no PR é tema do Ponto de Vista – Especial Eleições

• Sócio de laboratório é preso após transplante de órgãos infectados com HIV

• “Te amo pequeno”, diz tio de menino que morreu afogado no Dia das Crianças



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.