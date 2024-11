Deus me dá força por perder um filho”, pede mãe de garoto atropelado em bicicleta Deus me dá força por perder um filho”, pede mãe de garoto atropelado em bicicleta Ric|Do R7 24/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 15h48 ) twitter

Mãe pede orações após filho morrer atropelado enquanto andava de bicicleta (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A mãe de Murilo Sprecote Pereira, que morreu atropelado enquanto andava de bicicleta na cidade de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, pediu por orações. Na noite deste sábado (23), algumas horas após o acidente no bairro Nossa Senhora Aparecida, a mãe do garoto usou as redes sociais para pedir forças.

