Diango Ramos é o Grande Vencedor do True Fighting League No último domingo, dia 21 de julho, aconteceu o evento True Fighting League no Espaço Religião da Luta em...



Na segunda edição do True Fighting League, cinturão fica com Diango Ramos

No último domingo, dia 21 de julho, aconteceu o evento True Fighting League no Espaço Religião da Luta em Curitiba (PR) que coroou Diango Ramos detentor do cinturão na luta principal do evento presidido por Saulo Eduardo Silva.

