Diretor de escola é afastado em definitivo após violência contra alunos no PR

Diretor de escola é afastado em definitivo após violência conta alunos no PR

Um diretor de uma escola estadual foi afastado definitivamente de suas funções após ser acionado pelo Ministério Público do Paraná por violências sexual, psicológica e institucional, cometidas contra quatro adolescentes. Caso aconteceu em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná e a decisão proferida na terça-feira (25).

