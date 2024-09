Disputa acirrada pela presidência do Tribunal de Justiça do Paraná Estão quentes os bastidores da disputa pela presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). De um lado, a desembargadora […]... Ric|Do R7 09/09/2024 - 14h31 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h31 ) ‌



Esquentam os bastidores da disputa pela presidência do Tribunal de Justiça

Estão quentes os bastidores da disputa pela presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). De um lado, a desembargadora Joeci Machado Camargo, uma das principais lideranças femininas do TJ-PR, é uma das cotadas. Do outro, o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, conta com a simpatia da atual gestão da instituição.

