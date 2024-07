Ric |Do R7

Dois homens assassinados em tiroteio chocante em bar de Curitiba Um homem viu o próprio irmão ser assassinado durante um tiroteio em um bar, no bairro Prado Velho, na região da Vila Torres, em Curitiba...

‌



A+

A-

Sobrevivente viu irmão ser assassinado durante tiroteio em bar, em Curitiba

Um homem viu o próprio irmão ser assassinado durante um tiroteio em um bar, no bairro Prado Velho, na região da Vila Torres, em Curitiba. Os dois rapazes estavam se divertindo no local, na madrugada deste sábado (13), quando dois atiradores efetuaram diversos disparos contra os frequentadores do estabelecimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Sobrevivente viu irmão ser assassinado durante tiroteio em bar, em Curitiba

• Precisa de um implante dentário? Descubra por que a marca utilizada pelo seu dentista importa

• Tiroteio em bar deixa dois mortos e seis feridos em Curitiba