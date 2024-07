Dois homens presos por suspeita de violência contra crianças no Paraná

Ric |Do R7

Polícia prende dois homens suspeitos de violência contra crianças no PR

Dois homens acabaram presos por suspeita de violência contra crianças nesta segunda-feira (1). Os casos aconteceram em Maringá, no Norte do estado, e Peabiru, na região Central do Paraná. Os investigados tem 22 e 51 anos.

