Dois suspeitos de assaltos na Grande Curitiba morrem em confronto com a PM

Dois homens suspeitos de cometerem assaltos na Grande Curitiba foram mortos em confrontos com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (8). As ocorrências foram registradas nos bairros Guaraituba, em Colombo, e no Pilarzinho, na capital paranaense.

