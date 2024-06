Ric |Do R7

Dois suspeitos são detidos por envolvimento em duplo homicídio em São José dos Pinhais Dois homens suspeitos de envolvimento em duplo homicídio no meio da rua em São José dos Pinhais acabaram presos no final de semana...

Dois homens suspeitos de envolvimento em duplo homicídio no meio da rua em São José dos Pinhais acabaram presos no final de semana. As prisões aconteceram em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta sexta-feira (21) e sábado (22).

