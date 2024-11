Doramas: saiba tudo sobre a nova febre do streaming Doramas: saiba tudo sobre a nova febre do streaming Ric|Do R7 13/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h11 ) twitter

Doramas: saiba tudo sobre a nova febre do streaming

Os k-dramas, popularmente conhecidos como doramas, são produções audiovisuais feitas na Coreia do Sul. As obras possuem em média 16 episódios com duração de uma hora cada e assim como no ocidente, são classificadas por gêneros. Os mais populares (ao menos no Brasil), são os de romance, que geralmente alcançam o top 10 da Netflix entre os conteúdos mais vistos da plataforma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e descubra tudo sobre essa nova febre do streaming!

