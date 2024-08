Drama em Campo Mourão: Bebê Abandonado é Encontrado em Obra Um bebê recém-nascido foi abandonado ao lado de uma obra, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, no... Ric|Do R7 21/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h31 ) ‌



Recém-nascido é abandonado em frente a uma obra no Paraná

Um bebê recém-nascido foi abandonado ao lado de uma obra, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, no final da tarde de terça-feira (20). A criança estava dentro de um sacola, enrolada em um lençol, e foi encontrada por um pedreiro que trabalhava no local.

