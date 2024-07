Drama em Toledo: Mulheres Reféns em Situação Crítica Duas mulheres são mantidas reféns de um homem, na tarde desta quarta-feira (24), em Toledo, no Oeste do Paraná... Ric|Do R7 24/07/2024 - 18h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 18h33 ) ‌



Mulheres são mantidas reféns por um homem em Toledo; veja o vídeo

Duas mulheres são mantidas reféns de um homem, na tarde desta quarta-feira (24), em Toledo, no Oeste do Paraná. A situação é acompanhada pela Polícia Militar (PMPR) e também pela Polícia Civil (PCPR) no Centro da cidade.

