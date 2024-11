Drones ajudam a capturar fugitivos em mata paranaense Os fugitivos foram encontrados pelos drones térmicos após a fuga por uma mata. O que tornou necessário intensificar a operação. O post... Ric|Do R7 22/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h28 ) twitter

Drones térmicos encontram fugitivos em mata no Paraná; veja vídeo

Drones térmicos localizaram fugitivos em mata de Ibiporã, no Norte do Paraná, na última segunda-feira (21). Os quatro indivíduos armados teriam sequestrado um motorista durante o roubo de um caminhão e ao confrontar a equipe do Centro de Operações Especiais (COE) foram mortos após tentativas de rendição.

