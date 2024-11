Dupla com carro roubado morre em confronto com a PM em Curitiba Dupla com carro roubado morre em confronto com a PM em Curitiba Ric|Do R7 26/11/2024 - 09h51 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h51 ) twitter

Confronto aconteceu no bairro Uberaba, em Curitiba (Foto: Marcelo Borges/ RICtv)

Dois suspeitos foram mortos em um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) no bairro Uberaba, em Curitiba. A troca de tiros aconteceu na madrugada desta terça-feira (26), e os indivíduos reagiram à abordagem. Os rapazes que morreram tinham entre 20 e 30 anos e estavam em um veículo Volkswagen Gol com alerta de roubo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o confronto e as circunstâncias que levaram a essa tragédia.

