Dupla é Detida com Carga de Drogas em Maringá Casal é flagrado com mais de 200Kg de drogas no carro. A prisão ocorreu na PR-323, onde os dois foram detidos com um veículo repleto... Ric|Do R7 29/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h13 ) ‌



Casal é flagrado com mais de 200Kg de drogas no carro

Casal é flagrado com mais de 200Kg de drogas no carro. A prisão ocorreu na PR-323, onde os dois foram detidos com um veículo repleto de maconha e receberiam 3 mil reais para transportar a droga.

Confira todos os detalhes na reportagem!

