Dupla é detida por assassinato de empresário em Curitiba

Suspeitos de matar empresário em mansão de Curitiba são presos

Uma dupla envolvida na morte do empresário Hamilton Luiz Lima Reis, em uma mansão no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, foi presa nesta terça-feira (27). Os indivíduos, de 29 e 34 anos, são suspeitos de participar do crime registrado em fevereiro deste ano. Além destes rapazes, outro indivíduo já tinha sido preso em junho.

