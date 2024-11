Dupla morre em confronto ao tentar assaltar policial militar no Paraná Dupla morre em confronto ao tentar assaltar policial militar no Paraná Ric|Do R7 11/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h50 ) twitter

Homens tentam assaltar policial militar e morrem em confronto

Dois homens morreram ao tentar assaltar um policial militar em Londrina, no Norte do Paraná, na noite deste domingo (10). A dupla estava em um carro e tentou abordar um veículo parado na Avenida Tiradentes, no entanto, os dois não sabiam que o homem era policial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este confronto.

