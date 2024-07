Ric |Do R7

Dupla morre em confronto em ponto de drogas no Boqueirão Dois homens morreram em confronto com policiais militares no final da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Boqueirão, em Curitiba...

‌



A+

A-

Dupla morre em confronto com PMs em ponto de drogas no Boqueirão

Dois homens morreram em confronto com policiais militares no final da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Boqueirão, em Curitiba. A dupla estava em um local de distribuição de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dupla morre em confronto com PMs em ponto de drogas no Boqueirão

• Derrota do Athletico em casa é destaque no Bate Pronto

• Errata: veículo sem problemas na fiscalização