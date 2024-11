Edital para restauração e duplicação da PRC-466 é publicado Edital para restauração e duplicação da PRC-466 é publicado Ric|Do R7 07/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PRC-466

O resultado do edital para duplicar e restaurar em concreto a PRC-466 entre Turvo, na região central, e Palmeirinha, distrito de Guarapuava, no Centro-Sul, foi publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) nesta quarta-feira (6).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra!

Leia Mais em Ric:

Caso Isis: delegado fala sobre possível acordo com Marcos Rone, para este falar o local do corpo

Crime em Araruna: Mulher é indiciada por homicídios de filhas recém-nascidas

Casa é arrastada pela enxurrada em General Carneiro e menina de 2 anos desaparece