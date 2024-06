Ric |Do R7

Eduardo Pimentel marca presença em evento político sinalizando possível solução para vice Neste sábado, o atual vice-prefeito e pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel, participa da Conferência do PL.

Eduardo Pimentel participa de evento do PL, sinalizando possível solução para vice

Neste sábado, o atual vice-prefeito e pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel, participa da Conferência do PL. A participação de Pimentel, a convite de Paulo Martins, é um indicativo da aproximação com o partido, que pode garantir a vaga de vice na chapa para as eleições de 2024.

