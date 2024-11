Eleições da OAB Paraná: chapas já estão sendo inscritas Os candidatos às eleições da OAB Paraná já começaram a inscrever suas chapas para a disputa do comando da entidade. […] O post Candidatos... Ric|Do R7 14/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Candidatos nas eleições da OAB inscrevem chapas; veja no Opinião

Os candidatos às eleições da OAB Paraná já começaram a inscrever suas chapas para a disputa do comando da entidade. O pleito da entidade será realizado no dia 22 de novembro. Esse é o principal destaque do RIC Notícias Opinião desta segunda-feira (14).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Candidatos nas eleições da OAB inscrevem chapas; veja no Opinião

• Cresol Progresso promove gincana cooperativa com grupo de mulheres no PR

• Vídeo mostra momento em que jovem é atingida por Porsche no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.