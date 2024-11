Eleições na OAB e polêmica entre Moro e Paes são destaques no RIC Notícias Opinião Eleições na OAB e polêmica entre Moro e Paes são destaques no RIC Notícias Opinião Ric|Do R7 22/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h09 ) twitter

Debate OAB

O RIC Notícias Opinião desta sexta-feira (22) repercute as eleições para novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Paraná. Três candidatos disputam a cadeira na votação de hoje.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

