Eleitorado paranaense cresce para as eleições de 2024

19/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h13 )



Eleições 2024: eleitorado paranaense cresce 2% em comparação com 2022

O número de pessoas aptas a votar nas eleições de 2024, no Paraná, teve um aumento de 170,2 mil comparado com o ano de 2022, um crescimento de 2,01%. Neste ano, cerca de oito milhões de paranaenses poderão comparecer às urnas, no dia 6 de outubro.

