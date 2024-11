Eliminações, técnicos e erros: Coritiba fracassa em 2024 Eliminações, técnicos e erros: Coritiba fracassa em 2024 Ric|Do R7 22/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 22/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coritiba fracassa em 2024

O Coritiba finalizou a sua melancólica temporada de 2024 na noite desta sexta-feira (22). Jogando no Couto Pereira pela última rodada da Série B, o Coxa perdeu para o Botafogo-SP por 3 x 1 e se despediu do torneio realizando sua pior campanha na história. O resultado apenas escancara a tragédia de uma temporada que começou com sonhos, mas terminou em forma de grande pesadelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Suspeito de matar mulher em racha segue em liberdade três anos após crime

Unicentro divulga resultado do vestibular 2025; veja lista

PR teve o maior número de incêndios em 5 anos, com quase 8 mil casos entre maio e outubro de 2024