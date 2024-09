Elisângela Passos apresenta seu novo livro na Bienal de São Paulo A psicóloga clínica e organizacional Elisângela Passos estará presente na Bienal Internacional do Livro, de 6 a 8 de setembro, […]... Ric|Do R7 04/09/2024 - 10h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 10h51 ) ‌



Psicóloga Elisângela Passos lança livro “Além do Infarto” na Bienal em São Paulo

A psicóloga clínica e organizacional Elisângela Passos estará presente na Bienal Internacional do Livro, de 6 a 8 de setembro, para o lançamento de seu novo livro, “Além do Infarto – Uma Jornada de Redescoberta e Carreira”. No sábado, 07 de setembro, das 12h às 19h, os leitores terão a oportunidade de conhecer a autora pessoalmente no estande da editora UICLAP.

