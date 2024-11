Em A Fazenda 16, Flor leva bronca e chora em desabafo: ‘Não sou cachorrinho deles’ Em A Fazenda 16, Flor leva bronca e chora em desabafo: ‘Não sou cachorrinho deles’ Ric|Do R7 17/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 20h48 ) twitter

Flor chora em desabafo durante A Fazenda 16 (Imagem: Reprodução / PlayPlus)

Flor Fernandez caiu no choro durante um desabafo neste domingo (17) dentro de A Fazenda 16. Em bate-papo na piscina da área externa, a ex-apresentadora do SBT recebeu uma bronca de um grupo de peões por manter amizade com Yuri, Sacha, Gui e Luana. Momentos depois, ela conversou com outros jogadores sobre a situação.

