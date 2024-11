Em ligação de vídeo com a ex, homem agride e ameaça matar filha de apenas 7 anos Em ligação de vídeo com a ex, homem agride e ameaça matar filha de apenas 7 anos Ric|Do R7 14/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h31 ) twitter

Em ligação de vídeo com a ex, homem agride e ameaça matar filha de apenas 7 anos. O motivo das ameaças foi por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da criança. Ele confessou ter agredido a filha, mas afirma ser um bom pai para a menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

