Embarque na Celebração dos 50 Anos do Super Muffato! Começa nesta sexta-feira (26) a campanha que comemora os 50 anos do Super Muffato, junto com os clientes.... Ric|Do R7 26/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h23 )



Super Muffato faz chamada para embarque à comemoração dos 50 anos

Começa nesta sexta-feira (26) a campanha que comemora os 50 anos do Super Muffato, junto com os clientes. A cantora Ana Castela estrela o convite com o slogan “embarque nos 50 anos Super Muffato”, chamando para uma viagem de navio glamorosa, em que ela e outros artistas famosos irão se apresentar.

